Прогноз магнітних бур на 28 жовтня 2025 року: якою буде космічна погода

За даними світових центрів моніторингу космічної погоди, зокрема NOAA Space Weather Prediction Center та Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, наприкінці жовтня 2025 року геомагнітна активність залишатиметься у межах норми.

Про це повідомляє «ПЛ».

Очікується, що 28 жовтня магнітосфера Землі перебуватиме у спокійному стані, а рівень індексу Кₚ не перевищить позначку 3. Це означає, що істотних магнітних бур, які могли б вплинути на роботу електронних систем, навігаційних супутників чи самопочуття людей, не прогнозується.

Фахівці зазначають, що після піку сонячної активності у вересні Сонце демонструє певну стабілізацію, тому сильні спалахи наразі малоймовірні.

Водночас незначні коливання магнітного поля можливі через залишкову активність корональних дір, однак їхній вплив не матиме суттєвих наслідків для енергетичних систем чи здоров’я людей.

Медики додають, що навіть у періоди помірних коливань атмосферного тиску й магнітного поля людям варто дбати про стабільний режим сну, достатню гідратацію та відмову від перевтоми.

Для бізнесу прогноз є сприятливим: стабільна космічна погода мінімізує ризики короткочасних збоїв у радіозв’язку чи системах позиціонування, а також знижує ймовірність технічних помилок у високоточних процесах. Іншими словами, 28 жовтня можна розглядати як день, коли «космос» працюватиме на користь стабільності, а не навпаки.

