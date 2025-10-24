Общество

Прогноз магнітних бур на вихідні, 25-26 жовтня: якою буде активність Сонця

Фахівці Лабораторії рентгенівської астрономії NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США) повідомляють, що у вихідні очікується помірне збурення магнітного поля Землі, яке відповідатиме рівню G1 за міжнародною шкалою NOAA.

Про це повідомляє «ПЛ».

Такий рівень вважається слабким, але його вплив уже може відчути частина метеочутливих людей, а також оператори зв’язку та навігаційних систем. Причиною прогнозованої активності є потужний корональний викид маси, зафіксований на Сонці 22 жовтня.

Потік заряджених частинок, що рухається зі швидкістю понад 400 км/с, досягне магнітосфери Землі саме у вихідні. За розрахунками астрофізиків, найвищий рівень геомагнітного збурення очікується в ніч із суботи на неділю, орієнтовно між 22:00 та 3:00 за київським часом.

У цей період можливі короткочасні коливання напруги в енергосистемах, незначні збої супутникового сигналу й перебої в роботі навігаційних пристроїв.

Медики застерігають, що магнітні бурі можуть впливати на людей із серцево-судинними розладами, тому радять уникати перевтоми, вживати достатню кількість води, зменшити споживання кави й алкоголю, а також не планувати на цей час серйозних фізичних навантажень.

Попри це, прогноз не несе загрози технологічним системам чи здоров’ю більшості людей — активність Сонця залишається в межах природного циклу, і вже з 27 жовтня очікується стабілізація геомагнітного фону.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 24 жовтня 2025 року.

