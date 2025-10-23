Прогноз магнітних бур на 24 жовтня 2025 року: якою буде активність Сонця

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) та Центру прогнозування космічної погоди (SWPC), 24 жовтня 2025 року очікується переважно спокійна магнітна обстановка.

Поточна активність Сонця не демонструє значних спалахів, які могли б спричинити сильні геомагнітні збурення. Імовірність сонячних спалахів середнього класу M залишається в межах 10–15%, тоді як потужних спалахів X-класу — менш ніж 1%.

Це означає, що магнітне поле Землі залишатиметься стабільним, а індекс Kp коливатиметься в діапазоні 2–3, що належить до рівня «спокійний».

Для України та більшості країн Європи це означає відсутність суттєвих ризиків для енергетичних мереж, систем зв’язку чи супутникової навігації. Проте науковці наголошують, що навіть у періоди відносного спокою варто враховувати можливість короткочасних коливань.

Зокрема, у дні, коли Сонце переходить між фазами активності, можуть фіксуватися незначні перебої у точності сигналів GPS або короткотривалі радіозатримки.

Медики нагадують, що люди з підвищеною метеочутливістю також можуть реагувати на зміни магнітного поля, навіть якщо бурі офіційно не прогнозуються. Тому 24 жовтня варто уникати надмірних фізичних навантажень, дотримуватися режиму сну і питного балансу.

Загалом, 24 жовтня 2025 року пройде під знаком відносної космічної стабільності. Сонце, попри свою непередбачувану природу, демонструє спокійну поведінку, а це означає, що наземні технологічні системи та біоритми людей залишаться у безпеці.

