Прогноз магнітних бур на 1 жовтня 2025 року: якою буде активність Сонця

Фахівці міжнародних сонячних обсерваторій та вчені Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця повідомляють, що 1 жовтня 2025 року геомагнітна ситуація залишатиметься відносно стабільною.

Про це повідомляє «ПЛ».

За попередніми розрахунками індекс активності перебуватиме в межах від Kp=3 до Kp=4, що відноситься до слабкого або помірного рівня. Це означає, що значних магнітних бур, які могли б створити проблеми для систем зв’язку, електромереж або авіаційної навігації, не прогнозується.

Однак науковці застерігають, що навіть незначні коливання магнітного поля здатні впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має підвищену метеочутливість чи проблеми з серцево-судинною системою.

Астрономи додають, що нині Сонце перебуває в активній фазі свого 25-го циклу, тому спостерігаються періодичні спалахи, які інколи стають причиною раптових змін у космічній погоді. Проте саме на початок жовтня серйозних загроз не очікується.

Експерти зазначають, що такі прогнози постійно уточнюються, адже навіть невеликий сонячний спалах може змінити ситуацію протягом кількох годин.

Саме тому геофізики радять орієнтуватися не лише на загальні дані, а й стежити за оновленнями в режимі реального часу, які публікуються на офіційних ресурсах космічних агенцій.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 30 вересня 2025 року.