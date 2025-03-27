В Україні для водіїв планують невдовзі скасувати довідку про медогляд

В Україні планується значна реформа в сфері отримання медичних довідок для водіїв.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Судово-юридичну газету».

Відповідно до нового законопроєкту, який ініціював голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, медична довідка форми № 083/о буде скасована, а її функції виконуватиме електронний медичний висновок, що зберігатиметься у базі даних ЕСОЗ (Електронна система охорони здоров’я).

Уже в грудні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12066, який передбачає автоматичний обмін даними між ЕСОЗ та Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг».

Це дозволить зменшити кількість бюрократичних процедур, спростити доступ до необхідної інформації та забезпечити прозорість у питаннях медичних оглядів водіїв.

Як зазначають автори ініціативи, зміни також стосуватимуться Кодексу про адміністративні правопорушення, що передбачатиме оновлення статті 129. Запровадження електронного медичного висновку дозволить відмовитися від паперових довідок та підвищити ефективність взаємодії між медичними установами і державними структурами.

«Запровадження електронного медичного висновку для отримання водійського посвідчення у центральній базі даних ЕСОЗ дозволить забезпечити простежуваність та повноту медичної інформації про пацієнта. Це значний крок у напрямку цифровізації медичної системи та створення єдиного інформаційного простору для обміну критично важливими даними», – пояснюють автори законопроєкту.

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