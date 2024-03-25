Віктор Ніколюк йде з посади очільника Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ: що про нього відомо

Він збирається взяти керівництво над одним зі зʼєднань та одним із напрямків фронту.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Ніколюка на своїй сторінці у Facebook.

Ніколюк зазначив, що нинішній час вимагає з кожного українця докладати більше зусиль для перемоги над ворогом. Тому він прийняв рішення очолити одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту, склавши повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ.

Генерал закликав свого наступника продовжувати «нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік».

Що відомо про Віктора Ніколюка

Уродженець села Шишкине, Кіровоградської області. У 1996 році закінчив Харківське гвардійське вище командне танкове училище, а у 2007-му — Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

Під час служби в ЗСУ командував розвідувальною ротою, танковим батальйоном, навчальним механізованим полком. Обіймав посаду начальника штабу 92-ї окремої механізованої бригади, а згодом став її командиром.

На початку вересня 2014 року 92-га бригада вийшла в район Щастя, Трьохізбенки, Станиці Луганської, а після ротації — тримала оборону на Донецькому напрямку.

Генерал-майор Віктор Ніколюк отримав багато державних та відомчих нагород, серед яких — ордени Богдана Хмельницького III ступеня та Данила Галицького.

У березні 2017 року Ніколюка призначили начальником 169-го навчального центру «Десна», а в грудні 2018-го він став генералом.

У жовтні 2021 року генерал-майор Ніколюк був призначений командувачем військ оперативного командування «Північ».

Саме Віктор Ніколюк як командувач оперативного командування «Північ» керував обороною Чернігівщини під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України та сам брав участь у бойових діях.

10 березня 2022 року Віктору Ніколюку присвоїли звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

13 березня 2023 року Віктор Ніколюк залишив пост командувача ОК «Північ» та став командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ.

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