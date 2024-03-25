Президент Франції Еммануель Макрон тепер відкрито говорить про необхідність введення іноземних військ в Україну, щоб унеможливити перемогу РФ у війні. А це революція у французькій політиці. Відчуження французького лідера в ретроспективі може виявитися однією з найбільших помилок російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише Первая Лента з посиланням на The Times.

Якою раніше була політика Макрона щодо України і Росії

Варто зазначити, що політика Макрона раніше характеризувалася виключно власними інтересами, наївністю та контрпродуктивною демонстративністю. Наприклад, у 2019 році Макрон запросив главу Кремля до Франції, щоб обговорити питання європейської безпеки, всупереч керівникам найбільш зацікавлених країн.

Терпіння французів вже було на межі. Витівки Кремля роками процвітають на півночі Африки. Російські найманці проклали собі шлях через колишні французькі володіння в Сахелі, скинувши пропатріотичних правителів у Малі, Буркіна-Фасо і Нігері. Крім того, не можна не помітити впливу Путіна у Судані, Центральноафриканській Республіці, Лівії та Алжирі.

Не секрет, що Росія також зазіхає і на саму Францію. Видання повідомляє, що заступник глави Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв нещодавно поширив фейковий репортаж французьких телевізійних новин про те, що Україна хотіла вбити Макрона під час його візиту до Києва, а потім звинуватити в цьому росіян.

Експрезидент також не скупився на погрози французьким урядовцям. Він запевняв, що їх «розірвуть на шматки», якщо Макрон відправить війська до «неонацистської країни». Крім того, Росія погрожувала французьким літакам у Чорному морі й відправила російський військовий корабель до краю французьких територіальних вод, що, як вважають представники військово-морського флоту, було спробою «залякування».

Коли з’явились зміни у політиці французького лідера

Перші ознаки змін президент Франції продемонстрував на конференції з питань безпеки в столиці Словаччини Братиславі влітку 2023 року, коли він не лише вперше відкрито закликав до «поразки Росії», але й приніс довгоочікувані вибачення східноєвропейським країнам за ігнорування їхніх застережень щодо російського імперіалізму. Це ознаменувало різкий відхід від паризького «покровительства» регіону протягом останніх трьох десятиліть і від підходу Макрона «ніколи не вибачатися».

Наполягаючи на тому, що Франція та її союзники повинні не допустити поразки України, Макрон відверто відмовляється конкретизувати свої дії. Ця навмисна двозначність є позитивною зміною у порівнянні із західною звичкою до самообмеження у відповідь на російську агресію.

Підтримка Франції означає, що ЄС направить більше грошей на міжнародні закупівлі зброї для України. Макрон також допоможе протистояти хронічній невизначеності німецького канцлера Олафа Шольца.

Раніше ПЛ писала про те, коли Конгрес США ухвалить рішення щодо допомоги Україні.