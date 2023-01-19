Данія оголосила про відправку до України гаубиць CAESAR

Данія готова передати Україні самохідні артилерійські установки CAESAR. Планує направити ЗСУ 19 гаубиць.

Про це пише пресслужба Міністерства оборони Данії.

Уряд Данії вже провів консультації з парламентом під час засідання Комітету з питань зовнішньої політики.

Міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен привітав рішення парламенту та заявив, що самохідні гаубиці наразі дуже необхідні українським воїнам.

"Я радий, що переважна більшість парламентських партій підтримує цю пожертву. Данія була однією з найактивніших країн-донорів від початку війни в Україні. Ми повинні продовжувати бути такими", — додав міністр.

Також Еллеманн-Єнсен зауважив, що Данії важливо сьогодні знайти баланс між допомогою Україні й продовженням зміцнення своєї оборони для забезпечення безпеки країни.

Передача самохідних гаубиць призведе до затримки у розгортанні 1-ї данської бригади, через що Данія наразі розглядає можливість швидкого набуття нових спроможностей.

Які характеристики гаубиці CAESAR

вага гаубиці становить 32 тонни;

довжина — 12,3 метра;

висота — 3,1 метра;

ширина — 2,8 метра;

швидкість — 80 кілометрів на годину по дорозі й 50 кілометрів на годину по бездоріжжю;

запас ходу — 600 кілометрів по дорозі;

калібр — 155 мм;

здійснює до 6 пострілів менш ніж за хвилину;

дальність пострілу — 40 кілометрів в залежності від типу боєприпасів;

двигун — V8, 420 кінських сил.

По материалам: Подробности