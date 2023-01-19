Общество

Данія оголосила про відправку до України гаубиць CAESAR

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 января, 2023
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Данія оголосила про відправку до України гаубиць CAESAR

Данія готова передати Україні самохідні артилерійські установки CAESAR. Планує направити ЗСУ 19 гаубиць.

Про це пише пресслужба Міністерства оборони Данії.

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Уряд Данії вже провів консультації з парламентом під час засідання Комітету з питань зовнішньої політики.

Міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен привітав рішення парламенту та заявив, що самохідні гаубиці наразі дуже необхідні українським воїнам.

"Я радий, що переважна більшість парламентських партій підтримує цю пожертву. Данія була однією з найактивніших країн-донорів від початку війни в Україні. Ми повинні продовжувати бути такими", — додав міністр.

Також Еллеманн-Єнсен зауважив, що Данії важливо сьогодні знайти баланс між допомогою Україні й продовженням зміцнення своєї оборони для забезпечення безпеки країни.

Передача самохідних гаубиць призведе до затримки у розгортанні 1-ї данської бригади, через що Данія наразі розглядає можливість швидкого набуття нових спроможностей.

Які характеристики гаубиці CAESAR

  • вага гаубиці становить 32 тонни;
  • довжина — 12,3 метра;
  • висота — 3,1 метра;
  • ширина — 2,8 метра;
  • швидкість — 80 кілометрів на годину по дорозі й 50 кілометрів на годину по бездоріжжю;
  • запас ходу — 600 кілометрів по дорозі;
  • калібр — 155 мм;
  • здійснює до 6 пострілів менш ніж за хвилину;
  • дальність пострілу — 40 кілометрів в залежності від типу боєприпасів;
  • двигун — V8, 420 кінських сил.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 января, 2023
0 1 минута чтения
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