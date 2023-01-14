Общество

Померла єдина дочка Елвіса Преслі й екс-дружина Майкла Джексона та Ніколаса Кейджа

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 14 января, 2023
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Померла єдина дочка Елвіса Преслі й екс-дружина Майкла Джексона та Ніколаса Кейджа

У США у віці 54 років померла Ліза-Марі Преслі, дочка короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Про це повідомила її мати, актриса Прісцілла Преслі через свого агента, пише The Associated Press.

"З важким серцем я повинна поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна дочка Ліза-Марі покинула нас", — йдеться в заяві Прісцілли Преслі.

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Лізі-Марі Преслі було 54 роки. Незадовго до її смерті Прісцілла Преслі розповіла, що її дочку доправили до лікарні. За інформацією джерел видання TMZ, вона мала зупинку серця.

Померла єдина дочка Елвіса Преслі й екс-дружина Майкла Джексона та Ніколаса Кейджа

Ліза-Марі Преслі

Ліза-Марі Преслі — єдина дочка та спадкоємиця Елвіса Преслі. Коли її батьки розлучилися, їй було чотири роки; коли помер її батько — дев'ять років.

Померла єдина дочка Елвіса Преслі й екс-дружина Майкла Джексона та Ніколаса Кейджа

Прісцілла Преслі, Ліза-Марі Преслі та Елвіс Преслі

Ліза-Марі належала до церкви саєнтології, але пізніше розірвала з нею стосунки. Відомо, що раніше дочка Елвіса Преслі вживала наркотики.

Ліза-Марі займалася благодійністю, випустила три музичні альбоми: To Whom It May Concern (2003), Now What (2005) і Storm & Grace (2012). Її перший альбом отримав золотий сертифікат Асоціації звукозаписної індустрії США.

Вона чотири рази була заміжня, у тому числі за співаком Майклом Джексоном (1994-1996) і актором Ніколасом Кейджем (2002-2004), і народила чотирьох дітей. Один з них, її син Бенджамін, наклав на себе руки у 2020 році.

Померла єдина дочка Елвіса Преслі й екс-дружина Майкла Джексона та Ніколаса Кейджа

Ліза-Марі Преслі та Майкл Джексон

Востаннє Ліза Марі Преслі з'являлася на публіці 11 січня, коли завітала на церемонію вручення премії "Золотий глобус", де нагороду отримав актор Остін Батлер, який зіграв її батька у біографічному фільмі "Елвіс" (Elvis, 2022) База Лурмана. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 14 января, 2023
0 1 минута чтения
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