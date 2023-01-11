В ОП розповіли, якою є ситуація з теплом і водою у Херсоні

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У Херсоні продовжує покращуватися ситуація з теплом і водою. Відповідні служби працюють цілодобово для забезпечення громадян послугами.

Про це повідомляє на брифінгу заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"До системи централізованого теплопостачання у Херсоні підключено 84% споживачів", — зазначив посадовець.

Тимошенко також розповів, що водопостачання вже відновлено майже в усьому місті, однак в області ситуація складніша.

"Станом на зараз (10 січня — ред.) лише 25% населених пунктів (області — ред.) із водою", — додав заступник глави ОП.

По материалам: Подробности