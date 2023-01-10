росія зосередила біля Соледару найкращі підрозділи «Вагнера»

Російськи окупанти за останню добу здійснили 86 обстрілів Соледару та його околиць. Там точились найжорстокіші бої.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, навколо Соледару зосереджено найкращі підрозділи ПВК "Вагнер". До їх складу входять не колишні в’язні, а професійні військові та спецназівці, які виконували завдання в Сирії, Лівії та інших гарячих точках.

Бойовики максимально сильно обстрілювали позиції українських військових.

"За добу було 86 обстрілів Соледару та його околиць. Там точилися найжорстокіші бої", — заявив Череватий.

По материалам: Подробности