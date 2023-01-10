Общество

росія зосередила біля Соледару найкращі підрозділи «Вагнера»

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 10 января, 2023
0 Менее минуты назад

росія зосередила біля Соледару найкращі підрозділи "Вагнера"

Російськи окупанти за останню добу здійснили 86 обстрілів Соледару та його околиць. Там точились найжорстокіші бої.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. 

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За його словами, навколо Соледару зосереджено найкращі підрозділи ПВК "Вагнер". До їх складу входять не колишні в’язні, а професійні військові та спецназівці, які виконували завдання в Сирії, Лівії та інших гарячих точках.

Бойовики максимально сильно обстрілювали позиції українських військових.

"За добу було 86 обстрілів Соледару та його околиць. Там точилися найжорстокіші бої", — заявив Череватий.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 10 января, 2023
0 Менее минуты назад
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