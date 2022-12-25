Общество

Мокрий сніг та туман: що обіцяють синоптики 25 грудня

Photo of Admin Admin Send an email 6 дней agoОбновлено: 25 декабря, 2022
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Мокрий сніг та туман: що обіцяють синоптики 25 грудня

Сьогодні, 25 грудня, очікуються мокрий сніг, дощ та туман. Але опади варто чекати не всюди.

Опади

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Хмарно. Дощ, у Карпатах та північній частині країни з мокрим снігом, вночі у східних та південно-східних, вдень у більшості західних областей без істотних опадів, — йдеться в повідомленні.

Туман та вітер

Вночі та вранці у південних, східних та більшості центральних областей туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура

Вночі та вдень 0-5° тепла, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південній частині до 8° тепла.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 6 дней agoОбновлено: 25 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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