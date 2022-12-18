Общество

Чи готує рф ударну групу для нового повномасштабного наступу: відповідь ГУР

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 18 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Чи готує рф ударну групу для нового повномасштабного наступу: відповідь ГУР

На даний момент в ГУР не бачать ознак формування ударних груп для нового наступу росіян. Але це не означає, що такої небезпеки немає.

Про це заявив речник головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

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"Ні, станом на даний момент ми цього не бачимо (формування ударних груп для нового наступу — ред.) і не констатуємо, але це не означає, що такої загрози немає. Якщо така загроза буде, ми матимемо таку інформацію. Станом на даний момент у РФ не готові до нового повномасштабного наступу", — зазначив Юсов.

Він також зазначив, що Україна вже мешкає в умовах повномасштабного вторгнення. Тому йдеться не лише про новий наступ, а й про нові операції у рамках цього повномасштабного наступу.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 18 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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