Як зустрічати Новий рік: рік якої тварини 2023 за східним календарем

2023 рік – це рік Чорного водяного Кролика. Дізнаємося, що він нам обіцяє.

Як відомо, постійної дати зустрічі Нового року на Сході немає, свято настає в другий молодик після зимового сонцестояння, і весь час через циклічності місячних місяців це відбувається по-різному.

Влади Водяного Кролика почнеться тільки 22 січня 2023 року і триватиме до 9 лютого року 2024-го.

Основні характеристики Кролика на 2023 рік – Чорний, Водяний. Такий рік, між іншим, приходить тільки один раз в шістдесят років, попередніми йому аналогами були далекі 1903-й і 1963-й.

Цифра 3 в даті якраз вказує на колір, Супутній знаку – чорний. Але можливі також варіанти – синій, темно-синій, блакитний, так як правлячою планетою року є Венера.

Астрологи припускають, що 2023 рік буде досить спокійним і гармонійним, оскільки сам Кролик (кіт) – істота ласкаве, ніжне, гармонійне, що піклується про своє потомство. Є ймовірність того, що дипломати навчаться домовлятися і, нарешті, не буде ніяких воєн.

Як зустрічати рік Кролика

Зустрічати чарівного Кролика найкраще в колі сім’ї – тихо, пристойно і передбачувано. Цей звір дуже цінує домашній затишок. Також обов’язково відвідайте близьких і родичів, приготуйте їм в якості подарунків який-небудь інвентар для саду та городу.

Продумати свій наряд рекомендується задовго до свята, адже це буде залежати від того, де і з ким проходить зустріч Нового року. Домашній образ не повинен бути химерним, його складові – зручність, затишок і спокійні тони. Ви можете віддати перевагу всьому тому, що любите і до чого звикли. Якщо все-таки вирішили вийти в світ, астрологи дуже рекомендують використовувати в одязі лілові відтінки.

По материалам: Подробности