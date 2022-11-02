У рф попри нібито «завершення» мобілізації продовжують видавати повістки

У росії після нібито завершення часткової мобілізації досі реєструють видачу повісток чоловікам. Про це повідомляє Telegram "Baza".

Черговий випадок зафіксовано в Уфі. Місцевому мешканцю видали повістку і запросили на мобілізацію. Прикметно, що повістку росіянину вручали телефоном.

Чоловік вирішив сходити до військкомату, оскільки не бачив ризиків "зарахуватися" до лав ЗС РФ після офіційного завершення мобілізації.

Однак на практиці все вийшло трохи по-іншому, зазначає видання.

У військовому комісаріаті чоловікові видали повістку на 17 листопада. Сказали: "Прийдете і все дізнаєтеся". У документі зазначено, що військовозобов'язаний повинен з'явитися до військкомату для "відбору на призов по мобілізації".

По материалам: Подробности