Общество

У рф попри нібито «завершення» мобілізації продовжують видавати повістки

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 2 ноября, 2022
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У рф попри нібито "завершення" мобілізації продовжують видавати повістки

У росії після нібито завершення часткової мобілізації досі реєструють видачу повісток чоловікам. Про це повідомляє Telegram "Baza".

Черговий випадок зафіксовано в Уфі. Місцевому мешканцю видали повістку і запросили на мобілізацію. Прикметно, що повістку росіянину вручали телефоном.

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Чоловік вирішив сходити до військкомату, оскільки не бачив ризиків "зарахуватися" до лав ЗС РФ після офіційного завершення мобілізації.

Однак на практиці все вийшло трохи по-іншому, зазначає видання.

У військовому комісаріаті чоловікові видали повістку на 17 листопада. Сказали: "Прийдете і все дізнаєтеся". У документі зазначено, що військовозобов'язаний повинен з'явитися до військкомату для "відбору на призов по мобілізації".

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 2 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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