Окупанти тримають в заручниках населення чотирьох областей

Окупанти продовжують тримати в заручниках населення Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров

25 жовтня з окупованих частин 4-х областей України рашисти випустили до Запоріжжя всього 94 людини. З них 33 жителі Мелітополя і району. При цьому погодні умови з кожним днем стають дедалі гіршими.

Ґрунтову дорогу в "сірій" зоні поблизу селища Кам’янське, яке є наступним населеним пунктом після ворожого блок-посту у Василівці, розмивають дощі.

Якщо не випустити людей зараз, далі їм буде виїхати набагато складніше. Рашисти це розуміють, проте продовжують випускати десятки замість тисяч.

По материалам: Подробности