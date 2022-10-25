Общество

Термінове звернення: українські військові записали відео окупантам

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 25 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Термінове звернення: українські військові записали відео окупантам

Українські військові опублікували термінове звернення до російських окупантів, яких "кидають на забій" на війну до України. Про це повідомляють Збройні сили України.

Ви знаходитесь на території чужої країни та берете участь у воєнних злочинах російського керівництва. Щодня вас кидають на забій. Для вашого командування ви видатковий матеріал. Втрати ніхто не вважає.

Солдатам-окупантам пропонують поставити собі питання, за що вони воюють.

За страх ваших вождів втратити владу? За їхній спосіб життя, створений на грошах, вкрадених у вас і ваших сімей? За їхню тупість і некомпетентність?

У зверненні зазначають, що Україна ніколи не погрожувала росії.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 25 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Курс валют на вечер 24 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

46 минут ago

Посол Украины в Австрии: Символика российской войны должна быть запрещена

1 час ago

Украина получила девятую медаль на чемпионате мира по пулевой стрельбе

2 часа ago

Credit Suisse выплатит штраф в 238 миллионов евро

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button