Термінове звернення: українські військові записали відео окупантам

Українські військові опублікували термінове звернення до російських окупантів, яких "кидають на забій" на війну до України. Про це повідомляють Збройні сили України.

Ви знаходитесь на території чужої країни та берете участь у воєнних злочинах російського керівництва. Щодня вас кидають на забій. Для вашого командування ви видатковий матеріал. Втрати ніхто не вважає.

Солдатам-окупантам пропонують поставити собі питання, за що вони воюють.

За страх ваших вождів втратити владу? За їхній спосіб життя, створений на грошах, вкрадених у вас і ваших сімей? За їхню тупість і некомпетентність?

У зверненні зазначають, що Україна ніколи не погрожувала росії.

По материалам: Подробности