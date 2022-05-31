Российские оккупанты захватили уже половину Северодонецка

Российская армия имеет успех в Северодонецке. Россияне сумели пройти к середине города и сейчас там проходит линия фронта.

Глава городской военной администрации Александр Стрюк рассказал, что российские военные захватили половину Северодонецка, линия фронта проходит посредине города, пишет Первая Лента.

«Сейчас в Северодонецке из 100 тысяч человек осталось около 12-13 тысяч», — заявил он.

По оценкам Стрюка, погибло около полутора тысяч жителей города в результате российских обстрелов.

«К сожалению, линия фронта разделила город пополам. Но город еще обороняется, город еще украинский. Наши воины держат линию обороны и надеемся, что в ближайшее время выбьют оттуда орков», — отметил он.

Отвечая на вопрос, какая часть города оккупирована войсками РФ, Стрюк сказал: «Где-то половина. Нельзя сказать, что оккупирована, но занята позиции орков».

На данный момент эвакуация из города не происходит.

Ранее мы сообщали, что в Северодонецке критическая ситуация.