Общество

На Рівненщині внаслідок ДТП з бензовозом і автобусом загинули 26 людей (відео)

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 4 мая, 2022
0 0 1 минута чтения

На Рівненщині внаслідок ДТП з бензовозом і автобусом загинули 26 людей (відео)

Внаслідок масштабної аварії на Рівненщині за участі бензовоза, рейсового автобуса і мікробуса згинуло 26 людей. Про це повідомляє Національна поліція.

Правоохоронці наводять подробиці страшної трагедії:

  • водій автомобіля Mercedes-Benz Vito здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із бензовозом;
  • особистість загиблого водія мікроавтобуса поки не встановлено;
  • на момент ДТП у салоні автобуса "Setra", який прямував до Польщі, перебували 34 пасажири та водій.
  • загалом у ДТП загинули 26 осіб: 24 пасажири та двоє водіїв (мікроавтобуса та автобуса);
  • травмувалися 12 осіб: 11 — пасажирів автобуса та водій бензовозу;
  • усі пасажири — у віці від 17 до 69 років. Молодшому 12 травня мало виповнитися 18 років;
  • усі учасники ДТП — з Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.

На Рівненщині внаслідок ДТП з бензовозом і автобусом загинули 26 людей (відео)

На місці страшної ДТП продовжують працювати спецслужби. Рух на цій ділянці дороги повністю відновлено.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 4 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
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