Общество
На Рівненщині внаслідок ДТП з бензовозом і автобусом загинули 26 людей (відео)
Внаслідок масштабної аварії на Рівненщині за участі бензовоза, рейсового автобуса і мікробуса згинуло 26 людей. Про це повідомляє Національна поліція.
Правоохоронці наводять подробиці страшної трагедії:
- водій автомобіля Mercedes-Benz Vito здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із бензовозом;
- особистість загиблого водія мікроавтобуса поки не встановлено;
- на момент ДТП у салоні автобуса "Setra", який прямував до Польщі, перебували 34 пасажири та водій.
- загалом у ДТП загинули 26 осіб: 24 пасажири та двоє водіїв (мікроавтобуса та автобуса);
- травмувалися 12 осіб: 11 — пасажирів автобуса та водій бензовозу;
- усі пасажири — у віці від 17 до 69 років. Молодшому 12 травня мало виповнитися 18 років;
- усі учасники ДТП — з Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.
На місці страшної ДТП продовжують працювати спецслужби. Рух на цій ділянці дороги повністю відновлено.
По материалам: Подробности