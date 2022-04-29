В Україні з початку війни загинули 219 дітей

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні постраждали більш як 617 дітей. З них 219 загинуло та понад 398 отримали поранення.

"Станом на ранок 29 квітня 2022 року більше ніж 617 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 219 дітей загинуло та понад 398 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться в повідомленні.

Однак, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 139, Київській — 115, Харківській — 95, Чернігівській — 68, Херсонській — 44, Миколаївській — 43, Луганській — 37, Запорізькій — 27, Сумській — 17, у м.Києві — 16, Житомирській — 15.

У відомстві додають, що 1556 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами рф. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

По материалам: Подробности