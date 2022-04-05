У Києві чутно численні вибухи: у ЗСУ дали пояснення

У Києві та його околицях у вівторок, 5 квітня, розпочали розмінування території від боєприпасів російських окупантів, які не розірвались. У деяких районах столиці можуть бути чутні вибухи.

Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України. Місто продовжує жити в умовах воєнного часу.

"Звуки вибухів, які зараз чутно в столиці – це працюють піротехніки над розмінуванням територій", – йдеться в повідомленні.

По материалам: Подробности