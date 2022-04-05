Общество

У Києві чутно численні вибухи: у ЗСУ дали пояснення

Photo of Admin Admin Send an email 43 минуты agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Києві чутно численні вибухи: у ЗСУ дали пояснення

У Києві та його околицях у вівторок, 5 квітня, розпочали розмінування території від боєприпасів російських окупантів, які не розірвались. У деяких районах столиці можуть бути чутні вибухи.

Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України. Місто продовжує жити в умовах воєнного часу.

"Звуки вибухів, які зараз чутно в столиці – це працюють піротехніки над розмінуванням територій", – йдеться в повідомленні.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 43 минуты agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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