Общество

«В Черниговской области оккупанты несут потери и сдаются в плен» — Генштаб

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

"В Черниговской области оккупанты несут потери и сдаются в плен" - Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что в Черниговской области российские войска несут серьезные потери в боях с украинскими защитниками, и на этом направлении оккупанты деморализованы и сдаются в плен.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Во время столкновений с продолжающимися на территории Черниговской области подразделениями Вооруженных Сил Украины захватчики продолжают нести существенные потери.

Так, личный состав оккупационных войск на Черниговском направлении деморализован и сдается в плен, добавили в Генштабе в сводке об оперативной обстановке на начало 16-х суток войны.

Отмечается, что силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил россии по всем направлениям.

Существенных изменений в положении наших войск и войск противника за последние шесть часов не произошло.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Эхо войны в Украине? На столицу Хорватии упали обломки самолета (видео)

12 минут ago

С начала войны международные резервы Украины выросли на $315 миллионов

42 минуты ago

Зеленский выступит в парламенте Канады 15 марта

57 минут ago

Кадыров в отчаянии: украинцы звонят родственникам оккупантов и сообщают об их смерти

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button