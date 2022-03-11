«В Черниговской области оккупанты несут потери и сдаются в плен» — Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что в Черниговской области российские войска несут серьезные потери в боях с украинскими защитниками, и на этом направлении оккупанты деморализованы и сдаются в плен.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Во время столкновений с продолжающимися на территории Черниговской области подразделениями Вооруженных Сил Украины захватчики продолжают нести существенные потери.

Так, личный состав оккупационных войск на Черниговском направлении деморализован и сдается в плен, добавили в Генштабе в сводке об оперативной обстановке на начало 16-х суток войны.

Отмечается, что силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил россии по всем направлениям.

Существенных изменений в положении наших войск и войск противника за последние шесть часов не произошло.

По материалам: Подробности