Общество

ЧВК Вагнера массово вербует наемников на войну с Украиной — BBC

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
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ЧВК Вагнера массово вербует наемников на войну с Украиной - BBC

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера начала широкий набор наемников на войну в Украине. Об этом сообщила "Русская служба Би-би-си", ссылаясь на источники среди наемников и объявления в пабликах, где раньше вербовали бойцов.

В ЧВК Вагнера стали принимать наемников, с которыми раньше не подписывали контракты.

Наличие долгов перед Федеральной службой судебных приставов, отсутствие справки о несудимости или загранпаспорта также перестали быть проблемой.

Организация отменила большинство прежних ограничений: например, в ЧВК приглашают жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", выходцев из оккупированного Крыма, а также иностранцев. Остался запрет только для граждан Грузии. Раньше в организацию принимали только россиян, родившихся в границах страны до 2014 года.

Наличие долгов перед Федеральной службой судебных приставов, отсутствие справки о несудимости или загранпаспорта также перестали быть проблемой.

Напомним, что путин одобрил привлечение "добровольцев" из Сирии для войны в Украине. По словам шойгу, желание воевать против украинского народа изъявили желание 16 тыс. бойцов.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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