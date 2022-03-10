«Есть определенные сложности»: Блинкен об истребителях МиГ-29 для Украины

Госсекретарь США Энтон Блинкен рассказал о трудностях по плану доставки польских МиГ-29 в Украину.

Об этом он заявил на совместной прессконференции с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, сообщает The Gardian.

"Я думаю, мы видим, что предложение Польши показывает, что есть определенные сложности, которые представляет этот вопрос, когда речь идет о предоставлении помощи в сфере безопасности. Мы должны убедиться, что делаем это правильно", – сказал госсекретарь США.

Он отметил, что вылет из американской базы НАТО в Германии для полета в воздушное пространство над Украиной вызывает серьезную обеспокоенность для всего Альянса.

"Итак, мы должны проработать особенности этих вещей в будущем. Нам просто непонятно, что есть серьезное обоснование для того, чтобы делать это так, как было предложено вчера", — добавил Блинкен.

По материалам: Подробности