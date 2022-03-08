Общество

Как распознать пропагандистские Telegram-каналы и куда о них сообщать

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 8 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

Как распознать пропагандистские Telegram-каналы и куда о них сообщать

С начала войны России против Украины российские пропагандисты начали массово использовать новые Telegram-каналы/чаты с символом "Z" в названии (в разных вариациях). Об этом заявили в Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Значительную часть этих каналов наполняют подразделения информационно психологических операций ВС врага.

Telegram также использует российскую разведку для отслеживания техники ВСУ и корректировки ракетно-артиллерийского огня.

Если вы увидели в Telegram канал/чат с различными интерпретациями использования символа Z (руZZкие, время Z и т.д.), сообщите об этом в @stop_russian_war_bot или https://t.me/stoprussiachannel.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 8 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Западные аналитики предупредили, когда Россию ждет дефолт

31 минута ago

США могут отказаться от российской нефти

1 час ago

Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшие шаги по усилению давления на РФ

1 час ago

Где раздают воду и хлеб бесплатно — Киев

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button