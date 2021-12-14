Общество

Украинцев предупредили о серьезном похолодании: когда придут настоящие морозы

Наталья Диденко рассказала, чего ожидать украинцам

Photo of Виктор Виктор Send an email 14 часов agoОбновлено: 14 декабря, 2021
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Это неделя будет в Украине весьма спокойной в плане погоды. Ситуация к концу недели немного изменится, в некоторых регионах будет в день даже плюсовая температура.

Однако с начала следующей недели все изменится. синоптик Наталья Диденко в своем Facebook предупредила украинцев. Она сообщила, что на следующей неделе ожидаются сильный мороз. Она отметила, что ночью температура упадет даже до минус 20, пишет Первая Лента.

«Со следующей недели… в Украину придет серьезное похолодание. Температура воздуха во вторник-среда-четверг (21-23 декабря) в ночные часы может опускаться до -12-18 градусов, а днем мороз будет колебаться около 5-10 градусов», — написала синоптик.

Также она отметила, что в Киеве на следующей неделе прогнозируют ночью до -8-14, днем до -3-7 градусов.

Она добавила, что это пока ориентировочный прогноз, нуждается в уточнении. Однако тенденция – к похолоданию на следующей неделе – это точно.

Ранее синоптик удивила украинцев прогнозом на зиму.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 14 часов agoОбновлено: 14 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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