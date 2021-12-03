Уже в феврале будет весенняя погода – синоптик удивила украинцев прогнозом на зиму

Зима 2022 года по прогнозам синоптиков не обещает быть очень снежной. В тоже время уже в феврале может начаться весна.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух рассказала, что нынешняя зима в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков, пишет Первая Лента со ссылкой на «Факты».

«Декабрь может быть на 1-2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993-2016 годов, а январь и февраль — на 2-3 градуса. Следовательно, существует высокая вероятность того, что уже в феврале будет весенняя погода», — сказала она.

Она отметила, что этой зимой погоду в Украине будет влиять не только гребень Азорского антициклона, но и антициклоны, которые, вероятно, будут образовываться на Ближнем Востоке и Балканах. Это в свою очередь может привести к теплой зиме.

«Нынешней зимой у нас вполне возможен дефицит осадков. Учтите, что и осенью их выпало недостаточно» — предупредила она.

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