С начала пандемии до 180 000 человек медиков могли умереть от COVID-19

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от 80 000 до 180 000 медиков по всему миру умерли от COVID-19 с начала пандемии до мая этого года. ВОЗ призвала правительства «удвоить свои усилия по защите и поддержке медицинских работников».

«Эти смерти — трагическая потеря и невосполнимый пробел в борьбе мира с пандемией», — говорится в заявлении ВОЗ. Организация призвала национальные правительства «удвоить свои усилия по защите и поддержке медицинских работников по мере нарастания следующей волны пандемии», пишет Первая Лента.

По данным ВОЗ, во многих странах медицинские работники являются приоритетными в программах иммунизации, но неравный доступ к вакцинам означает, что в среднем во всем мире только двое из пяти медиков и вспомогательный персонал полностью вакцинированы.

Данные из 119 стран, опубликованные организацией, показывают, что менее одного из десяти медицинских работников в Африке и Западной части Тихого океана были полностью вакцинированы. В 22 странах с самым высоким уровнем доходов процент вакцинированных медицинских работников превысил 80%.

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