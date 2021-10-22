Рекорды второй день кряду: в Украине почти 24 000 новых случаев и более 600 смертей

За вчерашние сутки 21 октября, в Украине было зафиксировано почти 24 000 новых случаев заражения — 23 785 человек сдало положительный тест на коронавирусную инфекцию. Второй день кряду в стране фиксируется более 20 000 случаев заражения, ситуация продолжает ухудшаться.

Среди новых больных 1 800 детей и 391 медработник. Больше всего случаев заболевания в этот четверг зарегистрировали во Львовской (1647), Днепропетровской (1641), Одесской (1484), Запорожской (1391) областях и в городе Киев (1323), пишет Первая Лента со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Третий раз за неделю фиксируется новый рекорд по количеству смертельных исходов за сутки. Впервые с начала пандемии коронавируса в Украине зафиксировано более 600 смертей за сутки – 614. Летальных случаев за минувшие сутки больше всего зарегистрировали в Донецкой (94), Днепропетровской (57), Херсонской (54), Одесской (45) областях и в городе Киеве (44). В Киевской области 31 летальный случай.

Ранее мы сообщали, что Минздрав изменил карантинные ограничения.