ВОЗ предупреждает — пандемия коронавируса затянется

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что пандемия COVID «продлится на год дольше, чем предполагалось», потому что более бедные страны не имеют доступа к вакцинам.

Доктор Брюс Эйлвард, старший советник исполнительного директора ВОЗ, сказал, что пандемия коронавируса может «легко затянуться до 2022 года». Причина в отсутствии вакцин в более бедных регионах мира, пишет Первая Лента.

Доктор Эйлвард призвал богатые страны сократить свои места в очереди на вакцины, чтобы фармацевтические компании могли отдавать приоритет странам с низкими доходами.

Он добавил, что богатым странам необходимо «подвести итоги» своих обязательств по пожертвованиям, которые они взяли на себя на саммитах, таких как G7.

На данный момент Великобритания предоставила нуждающимся странам более 10 миллионов вакцин.

— Могу сказать, что мы не на правильном пути. Нам действительно нужно ускорить этот процесс, иначе пандемия продлится на год дольше, чем предпологалось, — сказал д-р Эйлвард.

The People’s Vaccine опубликовала новые данные, согласно которым только одна из семи доз, обещанных фармацевтическими компаниями и богатыми странами, действительно достигает своих пунктов назначения в более бедных регионах.

Напомним, что сегодня в Украине был зафиксирован новый рекорд по количеству заражений и смертям от ковида.