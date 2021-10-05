Каждая бригада теробороны Сухопутных войск ВСУ получила 60-миллиметровые минометы
Как сообщило командование территориальной обороны (ТрО), их подразделения вскоре могут вооружиться и прицепной артиллерией, от которой отказываются в ВСУ.
Сейчас каждая бригада теробороны Сухопутных
войск (СВ) Вооруженных сил Украины оснащена минометами. Однако в дальнейшем
подразделения территориальной обороны могут получить в свое распоряжение
прицепную артиллерию. От этого оружия сейчас отказываются в частях ВСУ.
Об этом генерал-майор Анатолий Брагилевич – командующий
ТрО СВ ВСУ, рассказал в интервью ресурсу armyinform.com.ua.
Сейчас в Украине создано 25 новых бригад
территориальной обороны. Все они, как и существовавшие до этого подразделения
ТрО, оснащены 60-миллиметровыми минометами. Несмотря на то что необходимое
число минометных подразделений есть во всех бригадах, вполне возможно, что в их
распоряжение вскоре передадут и прицепную артиллерию.
В настоящее время ВСУ заняты переходом на
самоходную артиллерию. «Всю прицепную артиллерию я вижу на вооружении в
бригадах теробороны. Это даст нам возможность эффективно бороться с противником
на больших дистанциях и не терять людей», – сказал журналистам Анатолий Баргилевич.
Командующий ТрО также подчеркнул, что численность
подразделений территориальной обороны немедленного реагирования (способных
прибыть на заданное место в течение 2-3 часов) будет в ближайшем будущем
увеличиваться. Также через пару лет командование планирует получить в свое
распоряжение высококлассных подготовленных военных специалистов.
До конца 2021 года планируется создать
добровольческие отряды территориальной обороны, а также утвердить для них
соответствующую нормативно-правовую базу. Всю систему ТрО планируют подвести
под новое административно-территориальное деление Украины, а именно, количество
региональных подразделений будет равно количеству районов в том или ином
регионе.
Ранее Диалог.UA информировал
своих читателей о том, что новый турецкий компактный дрон в будущем может
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Также мы писали о том, что в
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По материалам: Диалог