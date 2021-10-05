Каждая бригада теробороны Сухопутных войск ВСУ получила 60-миллиметровые минометы

Как сообщило командование территориальной обороны (ТрО), их подразделения вскоре могут вооружиться и прицепной артиллерией, от которой отказываются в ВСУ.

Сейчас каждая бригада теробороны Сухопутных

войск (СВ) Вооруженных сил Украины оснащена минометами. Однако в дальнейшем

подразделения территориальной обороны могут получить в свое распоряжение

прицепную артиллерию. От этого оружия сейчас отказываются в частях ВСУ.

Об этом генерал-майор Анатолий Брагилевич – командующий

ТрО СВ ВСУ, рассказал в интервью ресурсу armyinform.com.ua.

Сейчас в Украине создано 25 новых бригад

территориальной обороны. Все они, как и существовавшие до этого подразделения

ТрО, оснащены 60-миллиметровыми минометами. Несмотря на то что необходимое

число минометных подразделений есть во всех бригадах, вполне возможно, что в их

распоряжение вскоре передадут и прицепную артиллерию.

В настоящее время ВСУ заняты переходом на

самоходную артиллерию. «Всю прицепную артиллерию я вижу на вооружении в

бригадах теробороны. Это даст нам возможность эффективно бороться с противником

на больших дистанциях и не терять людей», – сказал журналистам Анатолий Баргилевич.

Командующий ТрО также подчеркнул, что численность

подразделений территориальной обороны немедленного реагирования (способных

прибыть на заданное место в течение 2-3 часов) будет в ближайшем будущем

увеличиваться. Также через пару лет командование планирует получить в свое

распоряжение высококлассных подготовленных военных специалистов.

До конца 2021 года планируется создать

добровольческие отряды территориальной обороны, а также утвердить для них

соответствующую нормативно-правовую базу. Всю систему ТрО планируют подвести

под новое административно-территориальное деление Украины, а именно, количество

региональных подразделений будет равно количеству районов в том или ином

регионе.

Ранее Диалог.UA информировал

своих читателей о том, что новый турецкий компактный дрон в будущем может

заменить минометы на поле боя.

Также мы писали о том, что в

ОРДЛО замечены переброски российского вооружения.

По материалам: Диалог