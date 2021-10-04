Семь областей Украины соответствуют «оранжевой» зоне карантина
Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро, 4 октября семь областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.
Показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области:
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая.
Так, во всех этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом. Худшая ситуация сейчас в Черновицкой области — 609, на втором месте Харьковская — 433, хотя нормой является не более 75 на 100 тысяч населения.
Кроме того, уровень COVID-госпитализаций превышен в Запорожской области — 62,5%, Харьковской — 68,6%, Херсонской — 65,4 и Черновицкой 65,6%.
Отметим, что уровень роста общего количества госпитализированных с COVID пациентов или с подозрением на болезнь в течение последних семи дней должна составлять более 50%.
Вместе с тем, в Харьковской области наблюдается завышение нормы по загруженности COVID-коек с кислородом — 66,4% по сравнению с разрешенными 65%.
Читайте также, Европейский регулятор по лекарственным средствам заявил о фиксации случаев побочных эффектов после иммунизации препаратом от компании Pfizer/BioNTech, а также вакциной Janssen, производства американской компании Johnson&Johnson.
Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты.
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По материалам: Подробности