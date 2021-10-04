Общество

Семь областей Украины соответствуют «оранжевой» зоне карантина

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Семь областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро, 4 октября семь областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области:

  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черновицкая.

Так, во всех этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом. Худшая ситуация сейчас в Черновицкой области — 609, на втором месте Харьковская — 433, хотя нормой является не более 75 на 100 тысяч населения.

Кроме того, уровень COVID-госпитализаций превышен в Запорожской области — 62,5%, Харьковской — 68,6%, Херсонской — 65,4 и Черновицкой 65,6%.

Отметим, что уровень роста общего количества госпитализированных с COVID пациентов или с подозрением на болезнь в течение последних семи дней должна составлять более 50%.

Вместе с тем, в Харьковской области наблюдается завышение нормы по загруженности COVID-коек с кислородом — 66,4% по сравнению с разрешенными 65%.

Читайте также, Европейский регулятор по лекарственным средствам заявил о фиксации случаев побочных эффектов после иммунизации препаратом от компании Pfizer/BioNTech, а также вакциной Janssen, производства американской компании Johnson&Johnson. 

Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты.

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По материалам: Подробности

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