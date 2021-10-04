Атака дронов: в Китае шоу беспиолотников вышло из-под контроля, заставив зрителей спасаться бегством — видео

Несколько десятков БПЛА внезапно «заглохли» и упали на землю, заставив зрителей броситься врассыпную. О жертвах пока не сообщается.

Организаторы шоу беспилотников заявили об

«операционных ошибках», которые произошли прямо в самый разгар

красочного действия. Без каких-либо причин дроны стали падать прямо на головы

людей. В результате возникла паника, люди бросились прочь от «атаки дронов».

Об этом сообщает интернет-ресурс vice.com.

Выступление беспилотников было организовано в

небе над торгово-развлекательным центром. Примерно две сотни дронов высветили

собой название центра, а после этого несколько десятков БПЛА погасли и рухнули

на землю. Достоверно известно, что при падении некоторые дроны повредили

припаркованные авто, а также соседние здания.

Во время происшествия в людской толпе раздались

крики «осторожно» и «бегите». Как сообщил один из очевидцев

ЧП, посмотреть на шоу с участием дронов пришло примерно 5 тысяч человек, в том

числе много детей. Когда беспилотники начали падать, зрители бросились в панике

бежать.

«Все больше и больше дронов падали.

Некоторые приземлились очень далеко, а некоторые врезались в деревья», — рассказал журналистам один из очевидцев инцидента.

В настоящее время доподлинно неизвестно, что же именно стало причиной внезапного отключения дронов. Организаторы

воздушного представления сообщили, что инцидент мог быть вызван

«операционными ошибками». О пострадавших из числа зрителей шоу

информации нет.

Стоит отметить, что в последние годы Поднебесную

охватило поголовное увлечение световыми шоу беспилотников. Не только частные

компании, но даже серьезные государственные структуры заказывают воздушные

выступления дронов на своих рекламных акциях и мероприятиях.

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По материалам: Диалог