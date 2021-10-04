Атака дронов: в Китае шоу беспиолотников вышло из-под контроля, заставив зрителей спасаться бегством — видео
Несколько десятков БПЛА внезапно «заглохли» и упали на землю, заставив зрителей броситься врассыпную. О жертвах пока не сообщается.
Организаторы шоу беспилотников заявили об
«операционных ошибках», которые произошли прямо в самый разгар
красочного действия. Без каких-либо причин дроны стали падать прямо на головы
людей. В результате возникла паника, люди бросились прочь от «атаки дронов».
Об этом сообщает интернет-ресурс vice.com.
Выступление беспилотников было организовано в
небе над торгово-развлекательным центром. Примерно две сотни дронов высветили
собой название центра, а после этого несколько десятков БПЛА погасли и рухнули
на землю. Достоверно известно, что при падении некоторые дроны повредили
припаркованные авто, а также соседние здания.
Во время происшествия в людской толпе раздались
крики «осторожно» и «бегите». Как сообщил один из очевидцев
ЧП, посмотреть на шоу с участием дронов пришло примерно 5 тысяч человек, в том
числе много детей. Когда беспилотники начали падать, зрители бросились в панике
бежать.
«Все больше и больше дронов падали.
Некоторые приземлились очень далеко, а некоторые врезались в деревья», — рассказал журналистам один из очевидцев инцидента.
В настоящее время доподлинно неизвестно, что же именно стало причиной внезапного отключения дронов. Организаторы
воздушного представления сообщили, что инцидент мог быть вызван
«операционными ошибками». О пострадавших из числа зрителей шоу
информации нет.
Стоит отметить, что в последние годы Поднебесную
охватило поголовное увлечение световыми шоу беспилотников. Не только частные
компании, но даже серьезные государственные структуры заказывают воздушные
выступления дронов на своих рекламных акциях и мероприятиях.
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По материалам: Диалог