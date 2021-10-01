Общество

В Индии задержались муссонные дожди

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Муссонные дожди вИндии, длящиеся обычно сиюня посентябрь, вэтом году прекратятся, предположительно, с6октября. Метеорологическое управление Индии вчетверг заявило, что осадки начнут прекращаться ссеверо-западного региона, что означает одно изсамых запоздалых отступлений сезонных дождей, сообщает Reuters.

В Индии задержались муссонные дожди

©Reuters

Жизненно важные для фермеров Индии юго-западные муссоны обычно 1июня достигают самого южного побережья Кералы иначинают отступать всередине сентября ссеверо-западного штата Раджастан.

Вэтом году осадки задержались из-за циклонов. Сильные дожди прошли, вчастности, наэтой неделе побольшей части территории страны. Интенсивные осадки повредили готовые куборке летние посевы.

Почти половина сельскохозяйственных земель Индии неорошается изависит отежегодных муссонных дождей.

В Индии задержались муссонные дожди

©Scroll.in

По материалам: Gismeteo

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