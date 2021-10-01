Общество

Погода в Украине 2 октября: в большинстве областей – без осадков

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Всубботу, 2октября, вУкраине ожидается переменная облачность, набольшей части территории страны осадков непредвидится, лишь вРовненской, Закарпатской иЛьвовской иобластях возможны небольшие дожди. Ветер восточный, юго-восточный, 4-12м/с.

Погода в Украине 2 октября: в большинстве областей – без осадков

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +4…+9 °С, днем температура воздуха составит +12…+14 °С.

Назападе температура воздуха составит +5…+11 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +14…+17 °С.

Ввосточной части ночью ожидается +4…+6 °С, днем температура воздуха поднимется до+13…+14 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +6…+10 °С, днем воздух прогреется до+15…+16 °С.

Погода в Украине 2 октября: в большинстве областей – без осадков

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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