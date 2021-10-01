Погода в Украине 2 октября: в большинстве областей – без осадков

Одна область Украины имеет показатели «оранжевой» зоны карантина

Для 80 % украинцев изменились тарифы на электроэнергию

Еще почти 130 тысяч украинцев привились от COVID

​В Белом доме выступили с похвалой GM и Ford — Tesla осталась не у дел

Украина в ОБСЕ: на оккупированных районах Донбасса зафиксировано современное вооружение армии РФ

Погода в Киеве 1 октября: солнечно, днем до +14 °С

Всему виной Солнце: аппараты NASA на Марсе прекратят свою работу

Началось извержение вулкана Килауэа на Гавайях

Не только учения: в украинском небе появились канадские истребители CF-18 Hornet