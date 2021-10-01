Общество
Погода в Украине 2 октября: в большинстве областей – без осадков
Всубботу, 2октября, вУкраине ожидается переменная облачность, набольшей части территории страны осадков непредвидится, лишь вРовненской, Закарпатской иЛьвовской иобластях возможны небольшие дожди. Ветер восточный, юго-восточный, 4-12м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +4…+9 °С, днем температура воздуха составит +12…+14 °С.
Назападе температура воздуха составит +5…+11 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +14…+17 °С.
Ввосточной части ночью ожидается +4…+6 °С, днем температура воздуха поднимется до+13…+14 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +6…+10 °С, днем воздух прогреется до+15…+16 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo