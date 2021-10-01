Общество

Наемники ОРДЛО оригинально поздравили 10-ю горно-штурмовую бригаду с днем создания: «Сожгли свой блиндаж»

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
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Оккупанты на Донбассе лишились своего блиндажа и всего имущества, которое хранилось там же.

Наемники ОРДЛО оригинально поздравили 10-ю горно-штурмовую бригаду с днем создания: "Сожгли свой блиндаж"Наемники ОРДЛО оригинально поздравили 10-ю горно-штурмовую бригаду с днем создания: "Сожгли свой блиндаж"

Сегодня, 1 октября, наемники
ОРДЛО потеряли свой блиндаж вместе с бронежилетами, оружием и боеприпасами и
средствами связи. Данных о безвозвратных потерях наемников нет.

Каксообщает пресс-служба 10-й горно-штурмовой бригады, оккупанты преподнесли им неожиданный подарок ко дню создания
части.

«Они так упорно
праздновали день создания 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс»,
что сожгли свой блиндаж вместе с бронежилетами, оружием, боеприпасами и
средствами связи…Мы требуем продолжения этого феерического шоу. Больше
разнообразных нарушений мер безопасности… Слава Украине!» — прокомментировали украинские военные.

Представители формирований
«ДНР» и «ЛНР» пока не прокомментировали инцидент.

Напомним, оккупанты
ОРДЛО сноваусилилиобстрелы позиций украинских военных на Донбассе. За прошедшие
сутки один защитник погиб, еще один получил ранения.

Тем временем
появились сообщения о том, что главарь «ДНР» Денис Пушилинподписал указ о принудительном призыве 500 молодых людей в «народную милицию».

А официальный Киевпотребовалот Кремля объяснений, на каком основании на оккупированной части
Донбасса появляется модернизированная техника и оружие. Пока Москва не
прокомментировала эти обвинения.

По материалам: Диалог

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
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