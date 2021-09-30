СМИ: Турция продаст Украине 24 БПЛА Bayraktar TB2, Москва проявляет первые признаки беспокойства

Москву начало раздражать усиление военного сотрудничества Киева и Анкары. Россияне начинают видеть в этом угрозу.

Турция продаст Украине еще 24 боевых беспилотника Bayraktar TB2, что не нравится России. Интересы Анкары и Москвы в украинском вопросе не сходятся.

Об этом говорится в статье DefenseNews.

15 сентября власти Украины объявили о закупке в ближайшие месяцы 24 боевых БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства. На вооружении Украины на сегодня уже состоят 12 беспилотников данного типа.

Помимо Украины, турецкая компания поставляет свои TB2 Катару, Азербайджану и Польше.

TB2 — это тактический средневысотный БПЛА с большой дальностью полета. Он предназначен для проведения разведывательных и боевых миссий.

Беспилотник оснащен оптико-электронной и инфракрасной камерами, лазерными целеуказателем и дальномером.

Один комплекс TB2 состоит из 6 БПЛА, 2 наземных станций управления, 3 наземных терминалов передачи данных, а также 2 удаленных видеотерминалов.

По данным высокопоставленного турецкого источника, Киев и Анкара договорились подписать сделку о покупке уже к концу нынешнего года.

«Этот контракт пользуется сильной политической поддержкой со стороны обоих правительств», — уточнил он. Сумма, по предварительным данным, составит около $300 млн.

Москве, очевидно, не нравится то, что Турция помогает вооружаться Украине, с которой ведет 7-летний конфликт. Анкара оказывает поддержку Киеву и на словах, отказывая признавать аннексированный Крым российским.

Турция уже много лет получает выгоду благодаря оборонному сотрудничеству с Украиной. Например, в 2019 году контролируемая государством украинская компания «Укрспецэкспорт» и Baykar Makina подписали соглашение о совместной разработке и производстве «технологий в оборонной и авиакосмической промышленности». А в декабре 2020 года турецкая верфь заключила сделку на $200 млн по продаже двух корветов класса Ada Украине. ВМС Украины разместят корветы как в Черном, так и в Азовском морях, где сильно российское военное присутствие.

Украина и Турция также сотрудничают в разработке двигателей для дронов турецкого производства.

Вместе с тем Турция также активно торгует оружием с Россией. Например, в 2019 году Турция закупила российскую систему ПВО «С-400», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет переговоры о закупке второй партии, несмотря на решительные возражения США.

В ответ на первое приобретение С-400 Вашингтон исключил Турцию из возглавляемой США многонациональной программы по строительству истребителя F-35. Американцы также ввели санкции против Анкары. С тех пор Турция заявила, что рассматривает российские истребители в качестве альтернативы F-35, к которым больше не может получить доступ.

Источник высказал мнение, что Россия пока не будет сильно противиться закупке Украиной турецких «Байрактаров».

«Турецкие БПЛА не смогут поменять правила игры в российско-украинском конфликте… Россияне не захотят разрушить свое стратегическое оборонное сотрудничество с нами ради нескольких систем вооружений, которые наши компании продают Украине», — заявил он.

Турецкий аналитик Ситки Эгели отметил, что военное сотрудничество Анкары и Киева играет на руку обеим сторонам.

«Обеспечение Украины передовой военной техникой дает Анкаре рычаг в ее сложных и натянутых отношениях с… все более напористой, а иногда даже высокомерной Россией», — заявил он.

По его мнению, Москва пока не сильно перечит военному сотрудничеству Украины и Турции, так как все еще чувствует свое военное превосходство в войне с украинцами.

«Если российские военные стратеги будут обеспокоены успехами турецкой боевой беспилотной авиации… это может стать переломным моментом для Москвы», — добавил Эгели. Он уточнил, что первые признаки беспокойства власти РФ уже начали проявлять.

Ранее Диалог.UA сообщал, что в момент встречи Путина и Эрдогана Украина и Турция подписали договор о совместной базе.

Мы также писали, что Bayraktar TB2 поднялся в воздух с военного аэродрома и отправился в сторону оккупированного Донецка.

По материалам: Диалог