Общество

​Российские наемники на Донбассе снова вели обстрелы – погиб военнослужащий ВСУ

Photo of Admin Admin Send an email 49 минут ago
0 0 1 минута чтения

Один военнослужащий ВСУ погиб и один получил ранение в результате обстрела со стороны российских наемников на Донбассе.

​Российские наемники на Донбассе снова вели обстрелы – погиб военнослужащий ВСУ​Российские наемники на Донбассе снова вели обстрелы – погиб военнослужащий ВСУ

По состоянию на 27 сентября 2021 года на Донбассе в результате обстрела позиций ВСУ со стороны российских наемников один военнослужащий погиб и еще один получил ранение. Украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

Несмотря на объявление перемирия на Донбассе, российские наемники продолжают ежедневно вести обстрелы позиций ВСУ, информирует пресс-службаООС.

По состоянию на 27 сентября на 7:00 боевики 7 раз нарушали режим тишины, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Второму бойцу первую медицинскую помощь оказали прямо на передовой, после чего его госпитализировали. Медики оценивают состояние солдата как удовлетворительное.

Российские наемники вели обстрелы позиций ВСУ в направлении Лебединского. Для этого противник применил противотанковые гранатометы. Было неспокойно и в районе Марьинки, где боевики вели обстрелы из стрелкового оружия.

Под вечер 26 сентября были обстреляны Нью-Йорк и Новолуганское. Противник применял противотанковые гранатометы.

Только после ответных выстрелов со стороны ВСУ противник вынужден был прекратить огонь.

Конфликт на Востоке Украины длится с апреля 2014 года. Россия всячески настаивает на том, что она не имеет никакого отношения к войне на Донбассе. В США, ЕС и Украине призывают Москву вывести свои войска с оккупированной территории.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что купленные в Турции беспилотники «Байрактар» находятся не на складе, а в тех точках, где они сейчас нужны и важны.

Напомним, со слов Валерия Залужного, сейчас на Донбассе в зоне конфликта находятся спецгруппы, которые будут противодействовать вражеским снайперам.

По материалам: Диалог

Photo of Admin Admin Send an email 49 минут ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

«Шахтер» вничью сыграл с «Интером»

2 часа ago

Mercedes-Benz представил новый Maybach

2 часа ago

Исправить несогласованности в законе об олигархах можно двумя способами — Разумков

4 часа ago

«Александрия» одержала пятую победу в сезоне УПЛ

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button