​Российские наемники на Донбассе снова вели обстрелы – погиб военнослужащий ВСУ

Один военнослужащий ВСУ погиб и один получил ранение в результате обстрела со стороны российских наемников на Донбассе.

По состоянию на 27 сентября 2021 года на Донбассе в результате обстрела позиций ВСУ со стороны российских наемников один военнослужащий погиб и еще один получил ранение. Украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

Несмотря на объявление перемирия на Донбассе, российские наемники продолжают ежедневно вести обстрелы позиций ВСУ, информирует пресс-службаООС.

По состоянию на 27 сентября на 7:00 боевики 7 раз нарушали режим тишины, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Второму бойцу первую медицинскую помощь оказали прямо на передовой, после чего его госпитализировали. Медики оценивают состояние солдата как удовлетворительное.

Российские наемники вели обстрелы позиций ВСУ в направлении Лебединского. Для этого противник применил противотанковые гранатометы. Было неспокойно и в районе Марьинки, где боевики вели обстрелы из стрелкового оружия.

Под вечер 26 сентября были обстреляны Нью-Йорк и Новолуганское. Противник применял противотанковые гранатометы.

Только после ответных выстрелов со стороны ВСУ противник вынужден был прекратить огонь.

Конфликт на Востоке Украины длится с апреля 2014 года. Россия всячески настаивает на том, что она не имеет никакого отношения к войне на Донбассе. В США, ЕС и Украине призывают Москву вывести свои войска с оккупированной территории.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что купленные в Турции беспилотники «Байрактар» находятся не на складе, а в тех точках, где они сейчас нужны и важны.

Напомним, со слов Валерия Залужного, сейчас на Донбассе в зоне конфликта находятся спецгруппы, которые будут противодействовать вражеским снайперам.

По материалам: Диалог