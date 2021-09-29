Отмена запрета на «ответку»: Главнокомандующий ВСУ Залужный в ООС ввел в действие особые директивы

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отменил запрет на ведение ответного огня военными ООС.

Новый Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный упростил правила по ведению ответного огня по противнику в зоне ООС.

Информацию подтвердил в Facebook известный украинский волонтер Юрий Бирюков, передает Диалог.UA.

Информацию он получил от ветеранов войны на Донбассе Алексея Петрова и Глеба Бабича, которые непосредственно общались с Залужным.

«Они прямо подтверждают информацию про отмену запретов на ведение ответного огня. Там теперь еще директива, в которой четко прописывается право командира на принятие такого решения», — рассказал волонтер.

Он подчеркнул, что назначение Залужного было правильным решением, которое пойдет на пользу ВСУ и в целом борьбе с российской агрессией.

Новость о разрешении «ответок» подтвердил в Facebook и ветеран АТО Александр Грамарчук, известный как Гром.

«А теперь приятная новость. Главнокомандующий ВСУ официально разрешил открывать огонь в ответ, а также отменил ряд ненужных в подразделениях документов. Если кто-то у вас требует какой-то журнал отчета, то, цитирую: «Дайте ему по *******””, — написал военный.

Он также опубликовал общее фото с Залужным.

Ранее Диалог.UA сообщал, что Залужный после назначения Главнокомандующим ВСУ заявил о мечте проехаться на танке в центре Москвы.

Этим он вызвал острую реакцию российских СМИ и чиновников, которые начали ему грозить ссылкой в Магадан.

По материалам: Диалог