Отмена запрета на «ответку»: Главнокомандующий ВСУ Залужный в ООС ввел в действие особые директивы
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отменил запрет на ведение ответного огня военными ООС.
Новый Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный упростил правила по ведению ответного огня по противнику в зоне ООС.
Информацию подтвердил в Facebook известный украинский волонтер Юрий Бирюков, передает Диалог.UA.
Информацию он получил от ветеранов войны на Донбассе Алексея Петрова и Глеба Бабича, которые непосредственно общались с Залужным.
«Они прямо подтверждают информацию про отмену запретов на ведение ответного огня. Там теперь еще директива, в которой четко прописывается право командира на принятие такого решения», — рассказал волонтер.
Он подчеркнул, что назначение Залужного было правильным решением, которое пойдет на пользу ВСУ и в целом борьбе с российской агрессией.
Новость о разрешении «ответок» подтвердил в Facebook и ветеран АТО Александр Грамарчук, известный как Гром.
«А теперь приятная новость. Главнокомандующий ВСУ официально разрешил открывать огонь в ответ, а также отменил ряд ненужных в подразделениях документов. Если кто-то у вас требует какой-то журнал отчета, то, цитирую: «Дайте ему по *******””, — написал военный.
Он также опубликовал общее фото с Залужным.
Ранее Диалог.UA сообщал, что Залужный после назначения Главнокомандующим ВСУ заявил о мечте проехаться на танке в центре Москвы.
Этим он вызвал острую реакцию российских СМИ и чиновников, которые начали ему грозить ссылкой в Магадан.
По материалам: Диалог