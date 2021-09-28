Внезапное наводнение на филиппинском водопаде: 1 человек погиб, 2 пропали без вести

НаФилиппинах ввоскресенье, 26сентября, один человек погиб, еще два человека пропали без вести после того, как ихсмыло внезапным наводнением вовремя купания вводопаде всеверном городе Катмон, Себу, сообщает Inquirer.net.

Пословам сотрудника повопросам информации Управления поснижению риска бедствий провинции Себу, внастоящее время они ведут поиски пропавших без вести. Вероятность, что они живы, очень мала.

Навидеозаписи инцидента было видно, что группа из11человек купалась вводопаде, когда вода внезапно стала коричневой иунесла всех вниз потечению.

Многие из100 туристов наводопаде Тинубдан спаслись бегством.

Предположительно, внезапное наводнение было вызвано локальной грозой.

По материалам: Gismeteo