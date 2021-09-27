Общество
Погода в Украине 28 сентября: облачно с прояснениями, местами небольшие дожди
Вовторник, 28сентября, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, постране местами пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 4-11м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +6…+9 °С, днем температура воздуха составит +12…+15 °С.
Назападе температура воздуха составит +7…+13°С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +14…+20 °С.
Ввосточной части ночью ожидается +6…+8 °С, днем температура воздуха поднимется до+14…+15 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +8…+12 °С, днем воздух прогреется до+15…+16 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo