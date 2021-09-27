Магнитные бури в октябре 2021: когда ждать опасности

Магнитные бури в октябре 2021 года потревожат самочувствие людей не менее пяти раз. Сильных вспышек эксперты не прогнозируют, но их воздействие могут почувствовать многие люди.

Магнитные бури средней интенсивности или слабые, но затяжные, могут вызвать проблемы со сном, головные боли, нарушение концентрации, скачки давления, повышенное состояние усталости, апатию, агрессию, психологические расстройства.

Календарь магнитных бурь в октябре 2021

1 октября – ожидаются слабые магнитные потоки. Возможно ухудшение самочувствия, головные боли, обострение хронических заболеваний.

5 октября – магнитная буря средней интенсивности

10 октября – магнитные потоки средней интенсивности

29 октября – незначительные магнитные потоки

30 октября – затяжная буря средней или слабой интенсивности

Как пережить магнитные бури

Снизить физические нагрузки

Полноценно высыпаться, соблюдать привычный режим дня и спать не менее 8 часов в сутки

Избегать стрессовых ситуаций и выяснения отношений

Отложить выполнение сложных умственных задач

Поддерживать правильный рацион питания и баланс воды.

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По материалам: Подробности