В Киеве появится “поезд чудес”

В Киеве, с 1 по 7 января, "Укрзализныця" устраивает акцию с волшебным поездом, который будет дежурить на первой платформе Центрального ж/д вокзала. Важно, что акция несет в себе не только развлекательный характер, а самое главное – благотворительный. Все желающие смогут помочь годовалому младенцу, у которого спинальная мышечная атрофия. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Все желающие смогут свободно посетить волшебный поезд и сфотографировать его. Более того, выставив фотографию в сети, посетители смогут принять участие в розыгрыше призов.

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А самое главное чудо, которое могут совершить посетители- это помочь спасти жизнь ребенку. Также сбор средств проходит онлайн.

"Поезд чудес" раскрашен весьма ярко и привлекательно. Перед ним установят шкатулку, в которую будут собирать пожертвования для Кирилла Кондрашева, годовалого младенца, страдающего спинальной мышечной атрофией.

Чтобы излечить болезнь, ребенку требуется самый дорогой в мире препарат Zolgensma, который стоит больше двух миллионов долларов.

Отметим, что пресс-служба "Укрзализныци" разместила реквизиты благотворительных организаций на странице мероприятия.

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Напоминаем, ранее "Укрзализныця" получила от Крюковского завода новые вагоны повышенного комфорта, которые после карантина будут обслуживать международные маршруты.

Читайте также, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние праздники. Также компания назначила дополнительные остановки поездов.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" презентовала карантинный VIP-вагон. Внешне он ничем не отличается от обычного, однако в середине – настоящее барокко: ценное дерево, мозаика и даже позолота. Также в нем есть холодильник, ванна, микроволновая печь и электроплитка.

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По материалам: Подробности