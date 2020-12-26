Вакцина от коронавируса долетит в Украину сверхбыстрым способом

Препарат от коронавирусной инфекции собираются доставить на территорию Украины с помощью транспортного самолета "Мрия". Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, таким образом можно значительно ускорить процесс как поставки, так и, непосредственно, вакцинации граждан Украины. Правительство занимается процессом подготовки предложения для компаний-производителей Pfizer, BioNTech и AstraZeneca.

Самолет можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры -70, и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди.

Напомним, на территории Украины устроят вакцинацию от COVID-19, помимо бесплатного режима, еще и в платном. Компании-поставщики просят организовать рынок продажи препарата в стране.

Кроме того, украинцев начнут вакцинировать от COVID-19 в январе. За 2021-2022 год планируется вакцинировать 50% населения, а первыми прививки получат медики, работающие с пациентами, заболевшими коронавирусом.

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По материалам: Подробности