На северо-западные части Европы движется мощный шторм «Белла»

Вовсей Северо-Западной Европе навыходных ожидается влажная иветреная погода, поскольку нарегион движется сильный шторм «Белла», грозящий сложностями вдороге иотключениями электроэнергии, сообщает AccuWeather.

Имя шторму дали специалисты изМетеорологического бюро Великобритании. Буря движется наюго-восток всторону Северного моря иусилится втечение субботы ивоскресенья, после чего переместится вСеверо-Западную Европу инесколько ослабнет впонедельник.

Прогнозируется, что разрушительные ветры ипроливные дожди всубботу охватят Британские острова, азатем распространятся насевер изапад Франции, Бенилюкс, северо-запад Германии иДанию, ввоскресенье непогода накроет северные части Испании.

Вэтих областях ожидаются порывы ветра соскоростью 80-100км/ч, спорывами до115км/ч. Сильный ветер иосадки могут привести кповреждению деревьев илиний электропередачи. Шторм способен вызвать прибрежные наводнения, локальные повреждения, атакже ухудшить условия вождения иусилить турбулентность полетов.

Общее количество осадков достигнет 25-50мм, что может привести кзатоплению внизинах иместности снедостаточным дренажем. Локализованные количества дождя 50-100мм возможны над западной частью Шотландии иИрландией, атакже над центральными районами Франции.

Вконце шторма дождь будет переходить вснег. Последняя часть урагана может принести еще одну серию проливных дождей, сильных ветров иснегопадов натерриторию Италии инаБалканы.

