24 декабря: праздник, приметы и суеверия

Во вторник, 24 декабря, западные христиане празднуют Сочельник. Это день накануне Рождества.

По народному календарю 24 декабря – день Никона. Считалось, что в этот день вместе с метелями над землей летает нечистая сила. Поэтому люди пытались раньше лечь спать и не выходить на улицу без особой надобности.

Главные приметы:

Безоблачный день на Никона – скоро будут морозы.

Вороны перелетают с места на место – ждите бури.

Белки 24 декабря не спускаются с деревьев – к холодам.

Именинники: Терентий, Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай и Петр.

Смотрите также, календарь православных праздников на декабрь-2020.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности