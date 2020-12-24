Общество

24 декабря: праздник, приметы и суеверия

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24 декабря: праздник, приметы и суеверия

Во вторник, 24 декабря, западные христиане празднуют Сочельник. Это день накануне Рождества. 

По народному календарю 24 декабря – день Никона. Считалось, что в этот день вместе с метелями над землей летает нечистая сила. Поэтому люди пытались раньше лечь спать и не выходить на улицу без особой надобности.

Главные приметы:

  • Безоблачный день на Никона – скоро будут морозы.
  • Вороны перелетают с места на место – ждите бури.
  • Белки 24 декабря не спускаются с деревьев – к холодам.

Именинники: Терентий, Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай и Петр.

Смотрите также, календарь православных праздников на декабрь-2020.

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По материалам: Подробности

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