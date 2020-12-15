Общество

Погода в Украине 16 декабря: преимущественно облачно, ночью до −3 °С

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Всреду, 16декабря, вУкраине удержится преимущественно облачная погода, ввосточных областях ожидается снег. Всеверных изападных областях ночью иутром прогнозируется туман, видимость составит 200-500м. Надорогах страны образуется гололедица.

Погода в Украине 16 декабря: преимущественно облачно, ночью до −3 °С

©pixabay.com

Ветер сменных направлений, 4-10м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −3…−1 °С, днем температура воздуха составит +1…+3 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −1…+1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +2…+5 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−3…−2 °С, днем температура воздуха поднимется до−2…−1 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −2…−1 °С, днем воздух прогреется до0…+1 °С.

Погода в Украине 16 декабря: преимущественно облачно, ночью до −3 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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