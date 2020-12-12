Общество

13 декабря в Украине на дорогах удержится гололед, пройдут дожди со снегом

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Ввоскресенье, 13декабря, вУкраине ожидается преимущественно облачная погода, всеверных изападных областях прогнозируются кратковременные дожди смокрым снегом, надорогах сохранится гололедица.

13 декабря в Украине на дорогах удержится гололед, пройдут дожди со снегом

©pixabay.com

Ветер восточный, 5-11м/с, порывы до14м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −1…0 °С, днем температура воздуха составит +1…+4 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит 0…+1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +1…+2 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до −1…0 °С, днем температура воздуха поднимется до0…+1 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +1…+3 °С, днем воздух прогреется до+4…+7 °С.

13 декабря в Украине на дорогах удержится гололед, пройдут дожди со снегом

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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