Общество
В Киеве 10 декабря ожидается замерзающий дождь
Вчетверг, 10декабря, вКиеве ожидается пасмурная погода, вечером обрушится сильный замерзающий дождь. Надорогах образуется гололедица.
©Joanne Berger DuMound| Sun News
Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −6… +1°С.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10м/с.
Атмосферное давление составит 756мм рт.ст.
Солнце взойдет в07:47, азайдет в15:53.
Впервой половине дня— сильная геомагнитная буря спереходом внебольшие возмущения.
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По материалам: Gismeteo