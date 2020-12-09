Общество

В Киеве 10 декабря ожидается замерзающий дождь

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Вчетверг, 10декабря, вКиеве ожидается пасмурная погода, вечером обрушится сильный замерзающий дождь. Надорогах образуется гололедица.

В Киеве 10 декабря ожидается замерзающий дождь

©Joanne Berger DuMound| Sun News

Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −6… +1°С.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10м/с.

Атмосферное давление составит 756мм рт.ст.

Солнце взойдет в07:47, азайдет в15:53.

Впервой половине дня— сильная геомагнитная буря спереходом внебольшие возмущения.

В Киеве 10 декабря ожидается замерзающий дождь

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

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