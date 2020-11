Джо Байден отмечает день рождения: что мы знаем о новом президенте США

Демократ Джозеф Байден, победивший на выборах президента США, отмечает в пятницу, 20 ноября, день рождения – ему исполняется 78 лет.

Официально его пока не признали избранным президентом, но согласно оценкам ведущих американских СМИ, он заручился поддержкой более 270 выборщиков, что обеспечивает ему победу над действующим президентом Дональдом Трампом.

Самый пожилой президент США.

Инаугурация 46-го президента США намечена на 20 января 2021 года. Таким образом, Байден станет самым пожилым президентом в истории страны.

Почтенный возраст нового лидера мощнейшей державы в мире был главным козырем его политических оппонентов в ходе предвыборной кампании. С подачи 74-летнего Трампа к Байдену прилипло прозвище "Сонный Джо".

Демократ заверяет, что полон сил и здоровья, чтобы служить своей стране. И напоминает, что Рональд Рейган вступил в должность за несколько дней до 70-летия, а покинул пост незадолго до 78. Дуайт Эйзенхауэр и Эндрю Джексон завершали пребывание в Белом доме в 70-летнем возрасте, а Джордж Буш-старший сложил полномочия в 68 лет.

Аневризма и отказ от алкоголя.

Газета The New York Times подсчитала, что стаж Байдена в политике – 46 лет, а президентом он стал с третьей попытки. The Wall Street Journal пишет, что "даже если у Байдена и замедлилось слегка мышление, то этого нечего стыдиться", однако выразила обеспокоенность по поводу его здоровья.

В обнародованном медицинском отчете сказано, что у избранного президента высокое содержание холестерина, он страдает от сезонных аллергий и аритмии. В 1988 году Байдену удалили аневризму головного мозга.

Вместе с тем он не употребляет алкоголь, регулярно занимается спортом и, по оценкам врачей, способен выполнять обязанности президента.

Происхождение, образование и карьера.

Джозеф Байден родился в Скрантоне (штат Пенсильвания) в католической семье ирландско-английского происхождения.

Учился в Университете Делавэр, где играл за университетскую футбольную команду. После получения диплома юриста работал адвокатом в управлении государственных защитников, затем учредил собственную юрфирму.

Уже в 30 лет Байден стал сенатором от штата Делавэр. Он проработал в Сенате до 2009 года, обретя славу одного из самых влиятельных политиков страны. Его специализация – внешняя политика, он неоднократно возглавлял сенатский комитет по иностранным делам.

С января 2009 года по январь 2017 года Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

Женщины и дети "Сонного Джо".

Первая жена Байдена Нейлия Хантер и их дочь Наоми Кристина погибли в 1972 году в автокатастрофе.

Пять лет спустя он женился на Джилл Трейси Джейкобс (на фото), которая стала приемной матерью для его двух сыновей от первого брака и родила ему дочь Эшли. В 2015 году от рака мозга в возрасте 46 лет умер старший сын Байдана – Джозеф.

Байден – верующий католик, он станет вторым президентом-католиком в истории после Джона Кеннеди. Несмотря на это, он неоднократно заявлял, что считает возможной и нужной легализацию марихуаны в США.

Он изо всех сил поддерживает образ примерного семьянина, однако в сексуальных домогательствах его публично обвинили уже восемь (!) женщин. Если верить их словам, в 90-е годы Джо Байден был еще тот сердцеед и без стеснения заводил интрижки прямо в Сенате.

В штабе Байдена опровергают все обвинения, называя их попыткой очернить будущего главу Белого дома.

